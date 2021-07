Jeux d’argent - Les remords d’une star de Twitch

L’appât du gain et la fièvre du jeu avaient gagné xQc.

«J’ai vraiment l’impression d’être légèrement, voire modérément, accro et c’est vraiment mauvais»

Felix a fini par prendre conscience de son début de dépendance. Il s’est en même temps senti responsable pour l’influence qu’il a eue sur ses spectateurs. La star, qui compte plus de 76 000 abonnés payants (Subs) sur Twitch, s’est excusée d’avoir fait tant de publicité pour des casinos et machines à sous en ligne. «J’espère que tous ceux qui ont commencé vont arrêter et je suis désolé d’avoir exposé cela aux gens», a-t-il déclaré.