Genève: Les remplacements au primaire boudés par l’informatique

Un standard téléphonique ouvert 2h30 par jour sans répondeur, l’impossibilité de faire des demandes par mail ou l’ouverture des inscriptions à des dates aléatoires et non annoncées, malgré la pénurie de candidats. Voici, résumé à gros traits, ce qu’instituteurs et remplaçants reprochent au Service des remplacements (Serep) de l’enseignement primaire à Genève. «C’est surréaliste», s’indigne Pierre Nicollier. «Interpellé par plusieurs enseignants», le député PLR a demandé un état des lieux au Conseil d’État.

Un système obsolète

La réponse à sa question urgente écrite décrit un office qui semble ne pas avoir encore franchi le pas de la digitalisation. Le Département de l’instruction publique reconnaît «une part trop importante de la gestion du personnel (…) réalisée au travers de processus manuels». Une organisation obsolète que confirme Francesca Marchesini: «Le système de facturation à la carte jaune relève du Moyen Âge». Pour la présidente de la SPG, le syndicat des enseignants du primaire, le service est également «en sous-effectif».

Appel au système D

«Quand on a été malade toute la nuit, il est compliqué d’attendre 6h30 pour faire sa demande», illustre Francesca Marchesini. Pour pallier la difficulté de trouver un remplaçant pour les absences, les enseignants se tournent vers le système D. Listes personnelles ou partagées entre collègues via des messageries, voire un groupe Facebook dédié permettent souvent de trouver une personne sans avoir à s’adresser au Serep. Le groupe FB, totalise 3700 membres. Les professeurs y postent leurs demandes et échangent directement avec les remplaçants potentiels.

Le syndicat menace

«On se repose sur la bonne volonté des professionnels sans leur donner les outils nécessaires», critique Pierre Nicollier. À tel point que la SPG a voté en juin une résolution sous forme d’ultimatum. Qualifiant la situation «d’inacceptable», elle exige que le Service offre les prestations requises, notamment en élargissant les horaires du standard téléphonique ou en répondant aux demandes par mail. Faute de quoi, le syndicat indique que ses membres «cesseront tout simplement de recruter du personnel et se contenteront d’annoncer leur absence à leur hiérarchie».

Du côté vaudois

Du côté du Grand Conseil, Pierre Nicollier se tourne vers le canton de Vaud, qui dispose de plateformes digitales dédiées aux remplacements. «Il est inacceptable que cette question ne soit pas encore réglée, tonne le député. C’est une question de priorité.» Selon lui, il suffirait de prendre langue avec le canton voisin pour utiliser son système. «On met le montant nécessaire sur la table et on engendre directement des économies en plus d’un meilleur service.» Il compte bien remettre la question sur le tapis à la rentrée scolaire, qui devrait voir les enseignants continuer devoir compter sur le système qui a prévalu jusqu’à présent.

