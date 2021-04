Automobile : Les Renault bientôt bridées à 180 km/h pour éviter les accidents

Dans le sillage de Volvo, le constructeur français va désormais plafonner la vitesse de ses nouveaux véhicules. Il a également avancé de 10 ans son objectif de neutralité carbone en Europe.

Les voitures de Renault seront désormais bridées pour plus de sécurité.

Plus d’un tiers des causes d’accidents mortels

Pour «agir» sur la vitesse, qui «représente plus d’un tiers des causes d’accidents mortels», elle «sera plafonnée selon les véhicules et ne dépassera pas les 180km/h, quel que soit le modèle de Renault ou de Dacia», a indiqué M. De Meo.