Berne: Les rendements locatifs abusifs ne seront pas contrôlés

La Zurichoise rappelait que le droit du bail prévoit un loyer fixé sur la base des coûts et un rendement plafonné, principe qui n’est pas appliqué, selon elle. «Une étude de la Banque Raiffeisen a chiffré l’écart entre loyers effectifs et loyers légaux à 14 milliards de francs par an. Ce qui signifie que sont réalisés en Suisse des rendements excessifs et donc illégaux d’une ampleur telle qu’ils ont un impact macroéconomique», soulignait-elle dans son texte. Cette ponction sur les locataires réduit énormément leur pouvoir d’achat, estimait-elle.