Londres : Les rendez-vous secrets de Jason Sudeikis

Trois mois après l’annonce de la fin du couple qu’il formait avec Olivia Wilde, l’acteur et scénariste est sous le charme du mannequin Keeley Hazell.

Keeley Hazell et Jason Sudeikis se connaissent depuis plusieurs années.

Alors qu’en janvier 2021 Jason Sudeikis était décrit comme inconsolable d’avoir été largué par Olivia Wilde et prêt à tout pour la reconquérir, il semblerait qu’il soit rapidement passé à autre chose. Actuellement à Londres pour le tournage de la série «Ted Lasso», l’Américain de 45 ans aurait commencé à fréquenter Keeley Hazell, une actrice et mannequin de 34 ans, relate «The Sun». Jason aurait même appelé un des personnages du feuilleton comme l’Anglaise, qui a d’ailleurs obtenu un rôle dans la fiction.