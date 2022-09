Hockey sur glace: Les renforts étrangers de National League, c’est du costaud

Avec six renforts étrangers par équipe, la nouvelle saison de National League promet un niveau de jeu particulièrement élevé. Patrick Straub/freshfocus

La saison de National League 2022-2023 sera marquée par l’augmentation du nombre d’étrangers autorisés par équipe. Au lieu de quatre, les importés seront désormais six au maximum par équipe sur la glace. Un changement qui ne devrait toutefois pas bouleverser l’ordre établi puisque les meilleurs clubs se sont renforcés avec des étrangers de premier plan.

Voici, sur le papier, le classement des meilleures fractions étrangères de National League. La réalité de la glace sera-t-elle différente? La réponse dès vendredi 16 septembre, lorsque tous les clubs auront joué leur premier match de l’exercice 2022-2023:

14 HC Ajoie

Frédérik Gauthier découvre le championnat de Suisse. Le Québécois est un attaquant robuste. freshfocus

Avec quatre renforts déjà sous contrat, le directeur sportif Julien Vauclair n’avait pas une grande marge de manoeuvre au moment de compléter sa fraction étrangère. Tout juste a-t-il pu engager le défenseur américain T.J. Brennan, qui évoluait en Swiss League à Thurgovie en 2020-2021, ainsi que l’attaquant québécois Frederik Gauthier, en provenance des ligues mineures nord-américaines. Mauvaise nouvelle: Jonathan Hazen, pas vraiment rétabli de sa grave blessure à un genou, ne sera pas de retour avant plusieurs semaines. Sur le papier, la fraction étrangère du HCA est la plus faible de la ligue.

Les étrangers: Jérôme Leduc (défenseur, Canada), T.J. Brennan (nouveau/ défenseur, Etats-Unis), Jonathan Hazen (attaquant, Canada), Philip-Michaël Devos (attaquant, Canada), Guillaume Asselin (attaquant, Canada), Frederik Gauthier (nouveau/ attaquant, Canada).

13 Langnau

Le Québécois Alexandre Grenier sera-t-il aussi performant sans son coéquipier de ligne Jesper Olofsson, parti au HC Bienne? Martin Meienberger/freshfocus

Langnau a perdu son buteur et meilleur joueur, le Suédois Jesper Olfsson (Bienne). Alexandre Grenier, auteur d’une saison de feu en 2021-2022 devra désormais confirmer sans le Suédois à ses côtés. Les Finlandais Harri Pesonen et Aleksi Saarela sont des valeurs sûres. Une fraction étrangère très correcte, au final.

Les étrangers: Vili Saarijärvi (nouveau/ défenseur, Finlande), Sami Lepistö (nouveau/ défenseur, Finlande), Aleksi Saarela (attaquant, Finlande), Harri Pesonen (attaquant, Finlande), Alexandre Grenier (attaquant, Canada), Marc Michaelis (nouveau/ attaquant, Allemagne).

12 CP Berne

Chris DiDomenico est le transfert phare du CP Berne. Urs Lindt/freshfocus

Si le championnat se jouait avec quatre étrangers, le SCB figurerait parmi les équipes les mieux servies du circuit par la seule présence de Chris DiDomenico et Dominik Kahun. Sauf que voilà, avec six étrangers autorisés cette saison, le doute plane à ce stade autour de la qualité globale de la fraction étrangère des Ours.

Les étrangers: Eric Gelinas (nouveau/ défenseur, Canada), Cody Goloubef (défenseur, Canada), Chris DiDomenico (nouveau/ attaquant, Canada), Dominik Kahun (attaquant, Allemagne), Oscar Lindberg (nouveau/ attaquant, Suède), Colton Sceviour (nouveau/ attaquant, Canada).

11 Ambri

Janne Juvonen a brillé la saison passée devant les filets d’Ambri. Pascal Muller/freshfocus

Le directeur sportif Paolo Duca a réussi à grandement améliorer sa section étrangère. Le gardien Janne Juvonen, arrivé en cours de route, avait brillé en fin de saison passée. Chez les nouveaux, le Suédois Tim Heed possède un tir monstrueux tandis que les deux Tchèques Spacek et Chlapik peuvent former un duo percutant.

Les étrangers: Janne Juvonen (gardien, Finlande), Jesse Virtanen (nouveau/ défenseur, Finlande), Tim Heed (nouveau/ défenseur, Suède), Michael Spacek (nouveau/ attaquant, Tchéquie), Filip Chlapik (nouveau/ attaquant, Tchéquie), Nick Shore (nouveau/ attaquant, États-Unis), Brandon McMillan (attaquant, Canada).

10 Kloten

L’international finlandais Arttu Ruotsalainen renforce le néo-promu. Claudio Thoma/freshfocus

La fraction étrangère du néo-promu pourrait bien se montrer largement à la hauteur dans l’élite. Un gardien finlandais et deux attaquants internationaux finlandais (le portier Metsola ainsi que Aaltonen et Ruotsalainen), et surtout un intrigant défenseur offensif (le Suédois Ekestahl Jonsson) qui sort d’une saison à 46 points en 65 matches dans le championnat de Suède. Pour une première saison dans l’élite, Kloten paraît extrêmement bien armé au niveau des étrangers.

Les étrangers: Juha Metsola (nouveau/ gardien, Finlande), Lucas Ekestahl Jonsson (nouveau/ défenseur, Suède), Jordan Schmaltz (nouveau/ défenseur, Etats-Unis), Eric Faille (attaquant, Canada), Jonathan Ang (attaquant, Canada), Miro Aaltonen (nouveau/ attaquant, Finlande), Arttu Ruotsalainen (nouveau/ attaquant, Finlande).

9 Fribourg-Gottéron

David Desharnais sera particulièrement précieux pour Fribourg-Gottéron, qui a perdu Chris DiDomenico parti à Berne. Estelle Vagne/freshfocus

Sur le papier, la légion étrangère fait un peu moins rêver que ces dernières années. Premièrement parce que Chris DiDomenico n’est plus là, mais aussi parce que les nouveaux renforts – hormis l’excellent et redoutable Marcus Sörensen – sont davantage des joueurs de soutien que des joueurs étoiles. Mais la qualité et l’expérience de David Desharnais et Ryan Gunderson ne sont pas à sous-estimer.

Les étrangers: Juuso Vainio (nouveau/ défenseur, Finlande), David Desharnais (attaquant, Canada), Ryan Gunderson (défenseur, Etats-Unis), Marcus Sörensen (nouveau/ attaquant, Suède), Jacob de la Rose (nouveau/ attaquant, Suède), Janne Kuokkanen (nouveau/ attaquant, Finlande).

8 Lausanne

Jiri Sekac a prouvé qu’il peut être dominant. Le doute entoure encore les nouveaux étrangers du LHC. Estelle Vagne/freshfocus

Jiri Sekac et Martin Gernat (le seul arrière de la fraction étrangère) ont déjà démontré toutes leurs qualités. Le doute plane par contre autour des quatre nouveaux renforts, même si le Suédois Robin Kovacs pourrait bien devenir un buteur redoutable. Daniel Audette a démontré durant la phase de préparation qu’il peut devenir l’un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. Mais dans l’ensemble, la fraction étrangère du LHC souffre de la comparaison avec celles des meilleures équipes du circuit et ne fait pas vraiment rêver (sur le papier en tout cas). Ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle ne sera pas performante cette saison.

Les étrangers: Martin Gernat (défenseur, Slovaquie), Cory Emmerton (attaquant, Canada), Jiri Sekac (attaquant, Tchéquie), Robin Kovacs (nouveau/ attaquant, Suède), Mikka Salomäki (nouveau/ attaquant, Finlande), Daniel Audette (nouveau/ attaquant, Canada), Michael Raffl (nouveau/ attaquant, Autriche).

7 Davos

Tous les étrangers du HC Davos sont Suédois, sauf le buteur tchèque Matej Stransky. freshfocus

La touche suédoise est toujours à la mode dans les Grisons (cinq Suédois, dont trois nouveaux). Leon Bristedt est appelé à remplacer l’excellent Mathias Bromé. Pour le reste, Jan Alston a souvent prouvé qu’il sent les bons coups en matière de joueurs étrangers. Cela devrait encore être le cas cette saison au HCD.

Les étrangers: Magnus Nygren (défenseur, Suède), Klas Dahlbeck (nouveau/ défenseur, Suède), Matej Stransky (attaquant, Tchéquie), Dennis Rasmussen (attaquant, Suède), Leon Bristedt (nouveau/ attaquant, Suède), Joakim Nordström (nouveau/ attaquant, Suède).



6 Bienne

Le Suédois Jesper Olofsson renforce le HC Bienne. Le Suédois possède l’un des meilleurs tirs de National League. Martin Meienberger/freshfocus

Peu de changement du côté du HC Bienne, qui semble toutefois avoir gagné en qualité au niveau de sa fraction étrangère. Le buteur Jesper Olofsson va briller grâce à la qualité exceptionnelle de ses tirs du poignet et Toni Rajala par ses slapshots ravageurs. Derrière, Lööv (défensif) et Yakovenko (offensif) ont prouvé leur valeur la saison dernière. Le «game changer» pourrait venir du gardien: le champion du monde Harri Säteri sera-t-il l’un des meilleurs gardiens du championnat? Si oui, alors le HC Bienne va passer une belle saison.

Les étrangers: Harri Säteri (nouveau/ gardien, Finlande ), Alexander Yakovenko (défenseur, Russie), Viktor Lööv (défenseur, Suède), Jesper Olofsson (nouveau/ attaquant, Suède), Jere Sallinen (attaquant, Finlande), Toni Rajala (attaquant, Finlande).

5 Lugano

Markus Granlund vient compléter une fraction étrangère compétitive. Marusca Rezzonico/Freshfocus

Le géant Mikko Koskinen (200cm) débarque de la NHL (Edmonton Oilers) et prendra place devant les buts du HC Lugano. Devant, Daniel Carr et Mark Arcobello font partie des meilleurs du circuit. L’ex-attaquant de NHL et champion olympique, le Finlandais Markus Granlund, pourrait bien faire la différence et devenir l’un des meilleurs joueurs du championnat. L’entraîneur Chris McSorley a potentiellement sous la main l’une des meilleures fractions étrangères du circuit.

Les étrangers: Mikko Koskinen (nouveau/ gardien, Finlande), Oliwer Kaski (nouveau/ défenseur, Finlande), Daniel Carr (attaquant, Canada), Mark Arcobello (attaquant, Etats-Unis), Troy Josephs (attaquant, Canada), Markus Granlund (nouveau/ attaquant, Finlande), Brett Connolly (nouveau/ attaquant, Canada).



4 Rapperswil

Le Danois Nicklas Jensen est un attaquant de top niveau. Andy Mueller/freshfocus

Rappi a frappé deux grands coups sur le marché des transferts: le défenseur québécois Maxim Noreau, qui débarque de Zurich, et le buteur danois Nicklas Jensen. Avec Roman Cervenka à la baguette, le power-play de Rapperswil risque bien de faire partie des plus redoutables de la ligue. Si l’on ajoute Emil Djuse, sorte de «Tömmernes light», l’équipe montante de National League possède une section étrangère de haut vol.

Les étrangers: Maxim Noreau (nouveau/ défenseur, Canada), Emil Djuse (défenseur, Suède), Andrew Rowe (attaquant, Etats-Unis), Roman Cervenka (attaquant, Tchéquie), Nicklas Jensen (nouveau/ attaquant, Danemark), Jordan Schroeder (nouveau/ attaquant, Etats-Unis).

3 Zurich Lions

L’arrivée de l’hypertalentueux attaquant français Alexandre Texier (à droite sous le maillot de Columbus en NHL) est un coup de chance pour le ZSC. freshfocus

Un solide gardien tchèque (Simon Hrubec) en guise d’assurance tous risques (comme Jakub Kovar, qui avait brillé en play-off la saison dernière) et un redoutable défenseur finlandais (Mikko Lehtonen): le ZSC a solidifié ses bases arrière. Devant, le dernier étranger engagé, le champion du monde finlandais Juho Lammikko, possède un gros potentiel et pourrait être une bonne surprise. Enfin, l’arrivée du Français Alexandre Texier en provenance des Columbus Blue Jackets en NHL pourrait bien être un «game changer» pour les Lions.

Les étrangers: Simon Hrubec (nouveau/ gardien, Tchéquie), Mikko Lehtonen (nouveau/ défenseur, Finlande), Garrett Roe (attaquant, Etats-Unis), Justin Azevedo (attaquant, Canada), Lucas Wallmark (nouveau/ attaquant, Suède), Juho Lammikko (nouveau/ attaquant, Finlande), Alexandre Texier (nouveau/ attaquant, France).

2 EV Zoug

L’Américain Brian O’Neill complète une légion étrangère au top. Andy Mueller/freshfocus

L’EV Zoug recense deux nouveaux étrangers: l’Américain Brian O’Neill et le Slovaque Peter Cehlarik. Du costaud pour venir épauler une fraction étrangère de haut vol, notamment grâce à la présence de «Mr. Play-off» Jan Kovar et des deux superbes arrières suédois, Niklas Hansson et Christian Djoos. La légion étrangère du EVZ est une fois de plus de top niveau.

Les étrangers: Christian Djoos (défenseur, Suède), Niklas Hansson (défenseur, Suède), Jan Kovar (attaquant, Tchéquie), Carl Klingberg (attaquant, Suède), Brian O’Neill (nouveau/ attaquant, Etats-Unis), Peter Cehlarik (nouveau/ attaquant, Slovaquie).



1 Genève-Servette

Linus Omark est de retour à Genève: spectacle garanti avec ce virtuose du puck. freshfocus

Teemu Hartikainen, un ailier costaud, champion du monde et olympique avec la Finlande, vient compléter une fraction étrangère qui faisait déjà partie l’an dernier des meilleures de la ligue: le patron Henrik Tömmernes et Sami Vatanen à l’arrière. Daniel Winnik, Valtteri Filppula, le génial Linus Omark et désormais Teemu Hartikainen à l’attaque. Les Aigles possèdent tout simplement un incroyable sextette en vue du prochain exercice.