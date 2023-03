Etude: Les rénovations poussent les gens modestes à la périphérie des cités

Pour la première fois, des chercheurs ont combiné des numéros de logement avec des données personnelles sur le revenu AVS. Et leurs résultats sont politiquement explosifs selon le «Tages-Anzeiger». L’étude démontre que le revenu du ménage des nouveaux locataires d’un logement rénové est supérieur de 3500 francs par mois à celui des locataires précédents. De plus, seuls 6,1% des anciens locataires reviennent dans leur logement après une rénovation. Pour Zurich, ce sont 13’000 personnes qui ont dû déménager entre 2014 et 2019 parce que leur logement a été démoli ou rénové. Cela correspond à une ville moyenne de l’agglomération zurichoise.