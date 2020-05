Allemagne

Les Renseignements n’avaient pas le droit d’espionner

La surveillance des étrangers sur Internet est inconstitutionnelle, juge ce mardi la Cour suprême allemande.

Saisie par des organisations de journalistes, la Cour constitutionnelle allemande a exigé mardi que l'espionnage de télécommunications à l'étranger par les services de renseignement du pays soit plus sélectif et mieux encadré.

En collectant massivement des données, le Service fédéral de renseignement (BND) viole à la fois «le droit fondamental au secret des télécommunications» et «la liberté de la presse», ont tranché les juges de Karlsruhe.

Or ces deux principes sont protégés par la Constitution allemande, que les espions allemands sont tenus de respecter y compris lorsqu'ils surveillent des ressortissants étrangers hors d'Allemagne, ont estimé les juges.

Sur le principe, l'espionnage de données à l'étranger reste donc possible à condition d'être encadré: la surveillance doit être liée «à des objectifs spécifiques» et prévoir «des garde-fous» en protégeant «par exemple les journalistes et les avocats».