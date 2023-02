Retraite : Les rentes AVS et AI seront revues à la hausse dès juillet

Bonne nouvelle pour les retraités et les personnes qui bénéficient de l’AI, qui verront leurs rentes augmenter dès le 1er juillet 2023 si le Parlement approuve la modification ce printemps. Au total, la rente minimale sera relevée de 7 francs, passant de 1225 à 1232 francs, et la rente maximale de 14 francs, passant de 2450 à 2464 francs, annonce le Conseil fédéral mercredi.

Le gouvernement répond ainsi à la volonté du Parlement de renforcer le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes, explique-t-il. Normalement, il adapte les rentes ordinaires de l’AVS et de l’AI tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, en se fondant à chaque fois sur la moyenne entre l’indice des salaires et l’indice des prix (indice mixte). La dernière adaptation a d’ailleurs eu lieu le 1er janvier dernier avec une hausse comprise entre 30 et 60 francs.