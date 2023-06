Suisse: Les rentes AVS ne devraient plus être imposées

Une initiative parlementaire du conseiller national Erich Hess (UDC/BE) pour la suppression de l’impôt sur les rentes AVS bénéficie du soutien de représentants des Verts, du Centre, du PS et du PLR. Les chances qu’elle aboutisse sont réelles. Selon l’élu, l’idée a été présentée par un jeune. «Il s’agit pour moi d’alléger la charge des bas et moyens revenus. C’est une augmentation réelle de l’AVS», explique le politicien. Autre argument: le manque de personnel qualifié pourrait être combattu, car travailler après 65 ans serait nettement plus intéressant pour les personnes qui poursuivent une activité lucrative après l’âge de l’AVS.