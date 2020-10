Retraites : Les rentiers toucheront dix francs de plus dès 2021

La rente minimale passera de 1185 à 1195 francs par mois, a décidé mercredi le Conseil fédéral. La rente maximale passera elle à 2390 francs.

Les rentiers toucheront un peu plus dès le 1er janvier 2021 (archives).

Ces adaptations sont dues à l’évolution des salaires et des prix, explique le gouvernement. Des ajustements sont également nécessaires dans le domaine des cotisations, des prestations complémentaires et de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 496 à 500 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 950 à 958 francs.