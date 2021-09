Coronavirus : Les républicains américains vent debout contre la vaccination obligatoire

Alors que Joe Biden a abordé, jeudi, la vaccination obligatoire pour de nombreux travailleurs, les réactions se succèdent. À droite, certains parlant de «dictature».

«Nous avons tous dû payer votre refus»

Protéger les libertés

Un vaccin ou un test par semaine

Plus polémique encore dans ce pays, où le pouvoir central est perçu avec méfiance par les conservateurs, le décret contourne le pouvoir législatif et l’autorité des États sur les questions sanitaires, et s’applique aussi au secteur privé. Les employés des entreprises de plus de 100 salariés auront désormais l’obligation de se faire vacciner ou d’effectuer un test de dépistage hebdomadaire.