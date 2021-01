États-Unis : Les républicains de Géorgie restent mobilisés pour le Sénat

S’ils sont convaincus que Donald Trump a gagné la présidentielle, les républicains de l’État de Géorgie souhaitent que leur camp garde la majorité au Sénat mardi.

Paul Coffey et Cammie Slaughter dans leur boutique de Géorgie, le 4 janvier 2020.

Assis à son établi au fond de la boutique où il répare des objets en cuir et vend chapeaux de cowboys et drapeaux confédérés, Paul Coffey, 84 ans, croit fermement que Donald Trump a remporté la Géorgie, malgré le résultat officiel.

Fief conservateur

«Il faut bien essayer», renchérit Cammie Slaughter, 38 ans, mère au foyer qui aime venir aider Paul Coffey dans sa boutique de la grand-rue de Dalton, une petite ville proprette. Elle aussi a déjà voté -- républicain --, explique-t-elle en perçant des lanières en cuir dans cet atelier situé non loin d’une distillerie en briques rouges, témoin que le Tennessee voisin n’est pas loin.

Située dans le nord-ouest rural de la Géorgie, la région est un fief conservateur. Pour Paul Coffey et Cammie Slaughter, l’enjeu est trop grand: le contrôle du Sénat américain et avec lui, l’équilibre du pouvoir à Washington une fois que le démocrate Joe Biden aura succédé à Donald Trump, le 20 janvier.

Deux sénateurs républicains jouent leurs sièges mardi: Kelly Loeffler et David Perdue. Les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff espèrent les battre et ainsi faire basculer le Sénat dans le giron de leur parti.