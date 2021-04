Etats-Unis : Les républicains se tournent vers Trump pour leur futur

Alors que Joe Biden est depuis 3 mois à la Maison Blanche, Donald Trump reste une figure puissante pour les républicains.

Le magnat de l’immobilier offre son soutien aux candidats conservateurs, y compris ceux qui défient les élus de l’establishment républicain, et attise sa base en critiquant Biden et les démocrates, une «gauche radicale» selon lui.

Les républicains affluent en Floride

De retour à la vie civile, l’ancien commandant en chef doit désormais faire face à une litanie de soucis judiciaires, notamment des enquêtes sur ses finances et de possibles accusations d’évasion fiscale et de fraude bancaire.

Un parti affaibli

Après avoir perdu la présidence et le Sénat, et avoir échoué à regagner la Chambre des représentants, Donald Trump a quitté la Maison Blanche avec un taux d’approbation de 34%, le plus bas de son mandat, et a laissé derrière lui un parti républicain dans une position manifestement plus faible. Mais il demeure une force que certains républicains ignorent à leur risque et péril.