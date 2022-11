Midterms : Les républicains s’emparent d’incidents techniques localisés

«Le vote par procuration à Detroit, ça ne va pas du tout. Les gens se présentent pour voter et s’entendent répondre: ‘‘désolé, vous avez déjà voté’’», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Cela se produit en grand nombre, et ailleurs. Contestez, contestez, contestez!» a martelé le milliardaire américain, qui n’a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020. L’organisation indépendante Vote.org, a confirmé dans un communiqué l’existence de «problèmes techniques des machines à voter dans certains États».

Le comté de Maricopa scruté

«Cela peut arriver et les employés des bureaux de vote ainsi que les responsables des États font tout pour régler ces problèmes et s’assurer que les électeurs ont d’autres options pour déposer leur bulletin de vote aujourd’hui», a ajouté cette organisation qui défend l’accès au vote.

En Arizona, État très disputé capable de faire basculer l’élection pour les deux camps, le scrutin a été perturbé par des problèmes techniques affectant certaines machines dans le comté de Maricopa, qui comprend la capitale Phoenix et ses environs.

Dans ce comté, le plus peuplé de l’État du Grand Canyon, «environ 20%» des 223 bureaux de vote rencontrent «un problème» avec les machines chargées de lire les bulletins, a expliqué sur Twitter Bill Gates, un des responsables de la région. C’est autour de ce comté de 4,5 millions d’habitants que s’est concentrée une grande partie des accusations – rejetées – de fraude électorale en 2020 en Arizona, où Joe Biden avait devancé Donald Trump d’à peine 10’000 voix.

En début d’après-midi, les autorités ont expliqué avoir identifié la source des problèmes dans 60 bureaux de vote, et y avoir remédié dans 17 endroits. Elles ont également assuré que ces imprévus n’empêchent pas les électeurs de voter, et ont publié une liste de plus de 100 bureaux sans aucune file d’attente.