Etats-Unis – Les républicains veulent s’inspirer de la Virginie pour les élections de 2022

États-Unis : Les républicains veulent s’inspirer de la Virginie pour les élections de 2022

La victoire de Glenn Youngkin, élu gouverneur de la Virginie mardi soir, pourrait bien devenir l’exemple à suivre pour le camp républicain.

«Ça n’a pas marché parce que Youngkin n’agit ni ne parle comme Trump», explique J. Miles Coleman, du Center for politics à l’université de Virginie. Il s’est démarqué «en matière de style» tout en gardant les marqueurs républicains sur l’éducation et les accusations sans fondement de fraude électorale lors de la dernière présidentielle comme «une sorte d’os à ronger pour les électeurs de Trump», ajoute l’expert.

Parents inquiets

Des parents inquiets, qui avaient gardé un œil sur les devoirs de leurs enfants lorsque les écoles étaient fermées à cause de la pandémie, ont envahi depuis la rentrée les réunions scolaires pour dénoncer ces idées «radicales». Lui-même père de famille, Glenn Youngkin a réclamé que les parents soient «respectés» et consultés sur le contenu des programmes d’enseignement dans l’éducation publique.

«Batailles internes»

«La Maison-Blanche doit aller voir les démocrates et leur dire ‘‘voilà ce que les électeurs nous disent, donnons-leur ce qu’ils demandent’’», comme la garderie gratuite pour les enfants dès l’âge de trois ans ou la rénovation des routes et des ponts, des thèmes rassembleurs qui font partie des grandes réformes actuellement bloquées. «La meilleure nouvelle pour les démocrates», renchérit Leonard Steinhorn, est «qu’ils ont encore un an pour se remettre en marche et changer le discours.»