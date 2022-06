Session: Les requérants en attente de renvoi doivent pouvoir travailler

Le député rappelait que les requérants étaient généralement en Suisse depuis plusieurs années, qu’ils avaient souvent achevé une formation professionnelle et exerçaient une activité lucrative les rendant indépendants financièrement. Mais dès que le renvoi est décidé, leur permis de travail est révoqué et ils sont alors à la charge des cantons.

Soulager l’aide sociale

Or dans certains cas, le renvoi n’est pas possible parce que les intéressés proviennent de pays à risque et que leur retour forcé n’est pas admis. Ces requérants restent alors en Suisse pendant des années sans pouvoir travailler, alors qu’ils sont qualifiés et que leurs compétences sont recherchées sur le marché du travail, soulignait Fabio Regazzi. Leur permettre d’exercer une activité lucrative préservera leur indépendance financière et soulagera l’aide sociale.