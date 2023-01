Asile: Les requérants musulmans ont désormais leurs aumôniers

Que font les aumôniers musulmans dans les CFA?

Un des éléments essentiels de l’aumônerie est de répondre au besoin de dialogue ou d’accompagnement d’une personne en difficulté, rappelle un rapport du Centre Suisse Islam et société de l’Uni de Fribourg paru début 2022. Et dans les CFA, les aumôniers peuvent souvent jouer un rôle de médiateur quand les demandeurs d’asile, après quelque temps, s’interrogent sur leur avenir en Suisse et craignent de devoir abandonner leur culture. Ils sont aussi particulièrement importants au moment où les souvenirs traumatisants des requérants refont surface et qu’ils réalisent qu’ils ne reverront sans doute jamais leur pays et leurs proches. L’aumônier est alors en mesure, par le dialogue et par sa présence, de soutenir ces personnes et de les aider à se reconstruire.