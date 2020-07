Birmanie

Les rescapés de la mine de jade rêvent toujours de fortune

Alors que le bilan du terrible glissement de terrain, jeudi, se monte déjà à 174 morts et des dizaines de disparus, ceux qui ont eu la vie sauve ont bien l’intention de retourner creuser.

Après le glissement de terrain meurtrier qui a fait, jeudi, plus de 170 victimes, «je n'ai aucune envie de redescendre dans la vallée», raconte le jeune homme de 29 ans. Mais «je ne vais pas abandonner. Si je trouve une belle pierre, je deviendrai Law Pan», le patron d'une équipe de mineurs à qui est reversé habituellement la moitié des bénéfices.

Zaw a fui la misère des plaines du centre de la Birmanie il y a trois ans dans l'espoir que la pierre verte, symbole de prospérité, transformerait sa vie et celle de sa famille. Destination: le canton d'Hpakant, dans le nord du pays, non loin de la frontière chinoise, épicentre de l'opaque industrie du jade.

«Mes vêtements ont été arrachés»

Jeudi, au petit matin, il a gagné la mine à ciel ouvert de Hwekha avec quatre proches, dont son ami Than Naing. «Il avait eu une vision, il disait que ce serait notre jour de chance», raconte Zaw. Mais les cinq hommes n'ont pas eu le temps de commencer à creuser. Sous la pression de fortes pluies, habituelles en cette période de mousson, un amas de roche s'est détaché et est tombé dans un lac, provoquant des vagues d'eau et de boue qui ont submergé les mineurs.