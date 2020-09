Migrants : Les rescapés de Moria ne veulent pas d’un nouveau camp

Beaucoup de migrants rescapés de l’incendie du camp de Moria ont peur d’être de nouveau enfermés.

Le fonctionnaire vante les mérites du nouveau camp de tentes en construction sur l’île grecque de Lesbos. Ses interlocuteurs, des demandeurs d’asile afghans rescapés du camp de Moria incendié, ne veulent cependant pas se retrouver dans un camp fermé dont ils ne pourront plus sortir.

Aidé par un traducteur parlant farsi, Michalis, un employé des services d’asile grecs, insiste: «Vous ne pouvez pas rester à la rue. C’est dangereux et je vous rappelle que le coronavirus est partout».

Le nouveau camp «sera différent de Moria», assure-t-il. «Nous vous promettons que la procédure d’asile sera accélérée et que vous allez pouvoir quitter rapidement l’île». Plus de 11’000 personnes, dont 4000 enfants, dorment dans la rue depuis que le camp de Moria, insalubre et surpeuplé, a été ravagé par les flammes mardi soir.