Présidentielle américaine Les réseaux se préparent à des scénarios catastrophe

Facebook et Twitter se préparent à la possibilité que les résultats de la présidentielle de novembre ne soient pas acceptés par Donald Trump.

Et si Donald Trump, en cas de défaite, tentait de prétendre sur les réseaux sociaux qu’il avait gagné? C’est l’un des nombreux scénarios problématiques auxquels Facebook et Twitter, entre autres, se préparent activement, à un peu plus de mois de l’élection présidentielle.