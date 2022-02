Web  – Les réseaux sociaux «nous isolent» au lieu de nous rassembler

Meta (Facebook) poursuit ses efforts pour changer son image

«Agir vite», «Se concentrer sur l’impact sur le long-terme», «Construire des choses géniales», «Vivre dans le futur», «Être direct et respecter ses collègues» sont désormais les principes des employés de Meta, la maison mère de Facebook , Instagram ou Whatsapp, a indiqué mardi son patron Mark Zuckerberg. Jusqu'à présent, les mots d'ordre étaient «Soyez audacieux» et «Concentrez-vous sur l’impact».

«Nous avons rédigé les valeurs de l’entreprise en 2007. Elles se sont révélées très durables, mais beaucoup de choses ont changé», a-t-il souligné sur sa page Facebook. «Nous avons maintenant une communauté globale et un impact très étendu. Et nous sommes maintenant une société du métavers, nous construisons le futur des connexions sociales». Le métavers désigne un potentiel futur d’internet, une sorte d’univers parallèle accessible notamment via des équipements de réalités augmentée et virtuelle. Sa construction, coûteuse, doit prendre du temps.