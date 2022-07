«Small business»: Les réseaux sociaux offrent un débouché aux créateurs

En juillet 2020, Valeriya, 23 ans, cherche un emploi depuis six mois après un bachelor en relations publiques. Deux mois plus tard, alors qu’elle commande des bijoux sur internet, son frère lui glisse l’idée d’en créer et d’en vendre via les réseaux sociaux. Bingo! En une semaine, «Valjewellery» fait 40 ventes. Deux ans après, présente sur Instagram, TikTok et la plateforme collective de boutiques en ligne Etsy, cette Genevoise expédie jusqu’à 400 commandes par mois «principalement en Suisse, mais aussi vers les États-Unis».