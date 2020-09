Little Mix : «Les réseaux sociaux sont une bénédiction et une malédiction»

Les membres du célèbre girls band Little Mix ont mis un gros coup de frein à l’utilisation des réseaux sociaux.

Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall (de g. à dr.) lors des Brit Awards 2019.

Les chanteuses du groupe britannique de pop ont failli à plusieurs reprises quitter la Toile «afin de préserver leur santé mentale». C’est ce qu’elles ont raconté à «BBC Breakfast» tout en expliquant avoir finalement opté pour une solution moins radicale: réduire leur utilisation des réseaux sociaux. «Nous nous portons beaucoup mieux depuis que nous y sommes moins présentes, depuis que nous sommes plus obsédées par eux», a assuré Jesy Nelson, 29 ans. Perrie Edwards a abondé dans le même sens tout en se rappelant dans quel état elle se trouvait auparavant lorsqu’elle ne postait rien durant une certaine période sur Instagram. «Je me sentais vraiment mal et coupable vis-à-vis de nos fans qui désiraient nous voir», a confié l’artiste de 27 ans.