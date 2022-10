Pénurie d’électricité : Les réserves hydroélectriques sont prêtes pour cet hiver

Swissgrid et la Confédération annonçaient, mardi, avoir préparé les réserves pour compenser d’éventuelles pénuries.

Les réserves hydroélectriques seront opérationnelles cet hiver en Suisse en cas de crise. La commission fédérale de l’électricité (ElCom) annonce ce mardi avoir validé plusieurs offres (lire encadré) de prestataires pour des réserves de 400 gigawattheures (GWh). Elles pourront être utilisées en cas de «situations de pénurie critiques exceptionnelles et imprévisibles», rappelle l’Administration fédérale.

Cette réserve est une exigence de la Confédération, qui a émis une ordonnance pour prévenir les pénuries. Elle doit permettre de faire face à «une éventuelle période de quelques semaines à la fin de l’hiver» présentant des «possibilités d’importation restreintes et une disponibilité moindre de la production indigène», selon les termes de l’Elcom.

Hausse des tarifs en cas de pénurie

L’énergie doit être conservée du 1er décembre 2022 au 15 mai 2023. La date du 15 mai a été choisie sur la base des courbes historiques concernant le niveau de remplissage des lacs d’accumulation suisses. À partir de ce moment au plus tard, les niveaux devraient remonter. La réserve est utilisée quand le marché ne peut plus répondre à la demande par l’intermédiaire de Swissgrid, la société nationale pour l’exploitation du réseau électrique et propriétaire du réseau.