Les réserves obligatoires d’aliments doivent être renforcées

Des réserves obligatoires

Les réserves obligatoires permettent de «stocker des produits de première nécessité pour faire face aux crises et aux pénuries», explique le site RéserveSuisse. En Suisse, «seule une moitié environ des denrées alimentaires consommées sont produites dans le pays, et le taux d’approvisionnement est encore plus bas pour certaines denrées, comme les huiles et graisses végétales», rappelle Berne. «Le volume des réserves obligatoires a toujours été déterminé sur la base de scénarios de danger définis et des objectifs stratégiques de l’approvisionnement économique du pays (AEP)», poursuit le Conseil fédéral.