Crash du vol MH17 - Les responsables «méritent d’être punis pour leurs actes de haine»

Pays-Bas : Les familles des victimes du vol MH17 réclament justice à la Russie

Des proches des victimes du vol MH17 ont déclaré devant le parquet néerlandais ne pas pouvoir faire vraiment leur deuil tant que les responsables ne seraient pas jugés.

Abattu par un missile russe

Les Pays-Bas et l’Australie ont ouvertement accusé la Russie de la mort de ses ressortissants. Moscou a de son côté toujours nié avec véhémence toute implication dans le crash et a rejeté la faute sur Kiev.

Ria van der Steen, qui a perdu son père Jan et sa belle-mère Nell, a cité l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne (1918-2008): «ils mentent, nous savons qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent». «Je suis remplie de sentiments de vengeance, de haine, de colère et de peur», a ajouté celle qui était la première à témoigner parmi les proches des victimes. «Je sais qu’ils sont morts et que je ne les reverrai pas, mais je ne peux mettre un terme à ce processus d’adieu, certainement jusqu’à ce que ceux qui sont responsables de leur mort soient déclarés coupables pour ce qu’ils ont fait».