Lapins disparus de leur enclos - «Les responsables ne savent pas ce qu’ils font subir aux enfants»

Selon S.C., rien ne laisse penser à l’attaque d’un renard ou d’un autre prédateur. «Nous avons construit un enclos très résistant pour justement les protéger contre les animaux plus grands.» Elle ne pense pas non plus que les lapins se soient enfuis: «La porte de leur enclos était toujours fermée.» La quadragénaire est persuadée que les bêtes ont été volées.