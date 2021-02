Assommés par les fermetures successives dues à la pandémie de coronavirus, les restaurants et les hôtels avaient déjà massivement usé des réductions d’horaire de travail (RHT) l’an dernier pour tenter de garder la tête hors de l’eau, financièrement. Rebelote en ce début d’année. Alors que le Conseil fédéral a décidé mi-décembre de prolonger le dispositif en 2021 et d’assouplir des conditions qui y donnent accès, l’hôtellerie-restauration représentait près du tiers des demandes déposées au bout du lac, entre le 4 et le 27 janvier: soit 870 sur 2923, selon les chiffres du Département genevois de l’emploi (DSES). L’an dernier, ce secteur était déjà celui qui avait le plus fait appel à cette solution, pour limiter ses pertes.