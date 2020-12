Suisse : Les restaurants devront fermer leurs portes mardi

Les offres de livraison et à l’emporter resteront elles possibles. Les cantines d’entreprises et des écoles obligatoires, ainsi que les restaurants d’hôtels, pourront également poursuivre leurs activités.

Aucune exception n’est prévue pour les fêtes de fin d’année. Les offres de livraison et à l’emporter resteront, elles, possibles. Les cantines d’entreprises et des écoles obligatoires, ainsi que les restaurants d’hôtels, pourront également poursuivre leurs activités.

Adieu expos et films

Musées, cinémas, bibliothèques, casinos, jardins botaniques, zoos et tous les autres centres culturels, sportifs ou de loisirs seront aussi fermés. Les matches professionnels devront se dérouler sans spectateur. Les manifestations culturelles accueillant du public seront, elles, interdites, à moins d’être organisées sous une autre forme, comme en ligne.

Les activités sportives et culturelles pour les moins de 16 ans ou en petit groupe pourront se poursuivre. Cinq personnes au maximum pourront ainsi s’entraîner en extérieur.

Les domaines skiables pourront rester ouverts. Le Conseil fédéral n’a pas pris de mesures supplémentaires. Il rappelle seulement les conditions. La situation épidémiologique doit le permettre. Les capacités doivent être suffisantes dans les hôpitaux, les centres de test et de traçage. Un concept de protection doit être sur pied et contrôlé. Toute autorisation devra être retirée si ces conditions ne sont pas réunies. Les cantons restent responsables.

Moins de clients

Les capacités des magasins seront quant à elles réduites. Le nombre de clients autorisés dépendra de la surface du commerce. Les restrictions horaires restent de mise: ouverture de 6h à 19h et fermeture les dimanches et jours fériés. Et un concept de protection strict sera nécessaire.