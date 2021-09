Économie : Les restaurants ont moins morflé qu’attendu

L’obligation du certificat Covid dans les restaurants a provoqué une baisse de leurs chiffres d’affaires en moyenne moins importante que prévu par GastroSuisse.

Avant l’obligation, le 13 septembre, de présenter un certificat Covid pour s’asseoir et consommer dans un restaurant, une enquête de GastroSuisse faisait état d’une perte attendue de chiffre d’affaires de 30%. Or, selon le Monitoring de la consommation en Suisse, mené par des économistes de l’uni de Saint-Gall et qui collecte des données sur tous les moyens de paiements par carte en Suisse depuis le début de la pandémie, le chiffre d’affaires aurait baissé en moyenne de 17% au cours de la première semaine d’obligation de présenter son pass. En tenant compte des paiements en espèce, ce pourcentage pourrait varier de quelques points en plus ou en moins rapporte la «NZZ». Le «Tages-Anzeiger» arrive au même constat et estime la perte à 18,9 millions de francs encaissés en moins la semaine passée.