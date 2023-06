Suisse: Les restaurants romands sont les moins bien notés en ligne

La Suisse romande à la traîne

Avec un score de 82,1 sur 100, la Romandie se situe au-dessous de la moyenne suisse. Un chiffre notamment plombé par Lausanne, qui affiche le plus mauvais résultat du pays, avec une note de 80,2 sur 100. En Suisse romande, Genève se distingue dans les catégories «nourriture» et «infrastructures», alors que le meilleur rapport qualité/prix se trouve à Neuchâtel. Bienne (BE), avec un score de 84, est la seule ville de la région linguistique à dépasser la moyenne suisse.

«Ces chiffres ne me surprennent pas», explique Gilles Meystre, président de GastroVaud. Et de préciser: «Depuis plus d’une année, on rencontre des problèmes de personnel. Or, un service de qualité dépend de la formation des collaborateurs. Il s’agit maintenant pour nous de trouver du personnel qualifié ou d’en former». L’homme se dit toutefois méfiant concernant les études basées sur la notation en ligne, car elles ne prennent pas en compte la différence de culture parmi les répondants: «La nationalité des touristes change selon les régions, or la culture des répondants peut fortement influencer la notation. Il faut donc la prendre en compte pour éviter certains biais».