Les restaurants suisses peinent à suivre l'évolution du marché

Les pratiques des consommateurs évoluent, et certains professionnels restent sur le carreau, à l’image d’une partie des restaurateurs bernois. Certains professionnels ont dû mettre la clef sous la porte… et les raisons à cela sont multiples. «Le centre de la vie des gens s’est éloigné des centres-villes en raison du télétravail», explique Anna Bähni, codirectrice de l’association du centre-ville BernCity, auprès de la « Berner Zeitung ». Et d’affirmer: «Les gens passent beaucoup plus de temps à la maison. Cela est particulièrement visible dans le secteur alimentaire, qu’il s’agisse de restaurants, de boulangeries ou de détaillants.»