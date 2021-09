Certificat Covid - Les restaurateurs choisissent de voir le verre à moitié plein

«On a quand même senti la différence, aujourd’hui c’était plus calme que l a semaine passée », a témoigné lundi José Dos Santos, gérant du Ticino. Les restaurateurs lausannois oscillent entre optimisme et résignation face à l’extension du certificat Covid. «On avait un peu peur de cette première journée, confie Pierre, assistant gérant du Café de Grancy, mais finalement les gens sont venus prêts et équipés de leur pass». Dominique Jossi, d irecteur d’exploitation du Tibits confirme également: «Les gens ont joué le jeu, on n’a eu aucun souci. On a même eu plus de monde que ce qu’on attendait».