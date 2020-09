Coronavirus : Les restaurateurs français refusent de «mourir en silence»

Emmenée par le chef Philippe Etchebest, la branche va porter vendredi un brassard noir et faire une minute de silence pour lutter contre les mesures sanitaires imposées par Paris pour les bars et restos.

Faire du bruit pour ne pas mourir en silence: c’est l'appel du chef Philippe Etchebest. AFP

Les restaurateurs français en ont marre des mesures sanitaires imposées par le gouvernement et ils vont le faire savoir vendredi. A l’appel du très médiatique chef Philippe Etchebest, ils vont faire une minute de silence à 11h45 et porter un brassard noir.

«Il y a quand même un gros problème aujourd'hui. On est en train de crever, il faut faire quelque chose! Nous, on veut juste travailler, et c'est de dire qu'on n'est pas plus dangereux que les autres», a expliqué le meilleur ouvrier de France mercredi. «Pourquoi on nous montre du doigt, pourquoi on nous stigmatise? Les protocoles sanitaires, on sait les appliquer puisque c'est nous qui les avons donnés au gouvernement, justement!»

Le gouvernement a durci jeudi dernier les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus dans onze grandes villes françaises dont Paris, où les bars doivent fermer à 22h depuis lundi. A Marseille, deuxième ville de France, et à Aix-en-Provence, les mesures sont encore plus drastiques. La fermeture des bars et restaurants est totale depuis dimanche minuit.

«Ne nous faites pas fermer!»

Cette action est «pour soutenir nos collègues de Marseille, d'Aix-en-Provence et de la Guadeloupe, mais aussi pour anticiper ce qui pourrait nous arriver», se défend Philippe Etchebest. C'est pour alerter les pouvoirs publics: ne faites pas ça, ne nous faites pas fermer!». Il accuse aussi les pouvoirs publics: «il faut de la discipline, de la rigueur et certainement des contrôles, mais ça, c'est aux pouvoirs publics de le faire. Je pense qu'il n'y en a pas eu suffisamment pendant la période estivale. Il s'est fait tout et n'importe quoi. Et on en subit les conséquences aujourd'hui. Non, on n'a pas à subir ça, nous on a fait le job!»

Ce durcissement passe mal auprès de la branche. Dimanche, des dizaines de restaurateurs, patrons de bars et discothèques et représentants du secteur de l’hotellerie-restauration se sont rassemblés devant l’hôtel des Invalides à Paris pour protester. «On ne comprend pas comment la population est plus en sécurité entassée dans le métro que dans nos établissements, ni comment le virus à 21H59 est inoffensif, et va tuer tout le monde à 22H01», a dit Stéphane Manigold, l’un des porte-parole du collectif «Restons ouverts».