Canada : Les restes de 215 enfants retrouvés dans un ancien pensionnat

La communauté autochtone Tk’emlups te Secwepemc a été victime d’un «génocide culturel» dans les années 50 par l’Eglise catholique qui gérait cet établissement.

Indian residential school and dialogue center

Les restes de 215 enfants ont été retrouvés enfouis sur le site d’un ancien pensionnat au Canada créé il y a plus d’un siècle pour assimiler les peuples autochtones à la société dominante, selon une communauté amérindienne locale.

Selon elle, la mort de ces enfants, dont on ignore la cause et à quand elle remonte, n’a jamais été documentée par la direction du pensionnat, même si leur disparition avait déjà été évoquée dans le passé par des membres de cette communauté.