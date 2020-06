Etats-Unis

Les restes de deux enfants disparus découverts dans l’Idaho

L’enquête autour d’un étrange couple d’Américains dont les enfants n’avaient plus été vus depuis neuf mois a pris une tournure glaçante ce week-end.

Adeptes de cultes ésotériques

Tylee R., une adolescente de 17 ans, et Joshua «JJ» V., un petit garçon autiste de 7 ans, avaient été vus pour la dernière fois en septembre et leurs grands-parents, inquiets, avaient signalé leur disparition deux mois plus tard.