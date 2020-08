Malaisie

Les restes d’un ado découverts dans l’estomac d’un crocodile

Les recherches d’un garçon de 14 ans, disparu le 26 juillet sur l’île de Bornéo, se sont terminées par une tragédie.

Le crocodile de 4,7 mètres de long et 1,7 mètre de large a été repéré et tué à trois kilomètres du lieu où il avait enlevé l’enfant. (image prétexte)

En regardant ce qu’il avait dans l’estomac, le doute ne fut plus possible: en plus des restes d'os et de membres humains, les services d'urgence ont également trouvé des parties à moitié digérées des vêtements que Ricky portait ce jour-là. «L’animal a été capturé à environ trois kilomètres de l'endroit où le garçon a été vu pour la dernière fois», a déclaré le porte-parole des sauveteurs.