Californie – Les «restes humains» retrouvés étaient bien ceux de Lauren Cho

Les causes du décès n’ont pas été divulguées.

Il aura fallu plusieurs semaines pour identifier le corps retrouvé par le département du shérif du comté de San Bernardino le 12 octobre dans le terrain accidenté du désert ouvert de Yucca Valley, en Californie. Les «restes humains non identifiés» sont en réalité ceux de Lauren Cho qui était portée disparue depuis le mois de juin.

Le 28 juin, Lauren "El" Cho, 30 ans, originaire du New Jersey, séjournait chez des amis, dont son ex-petit ami, dans une maison de la Yucca Valley, qui se trouve à environ 30 miles au nord de Palm Springs. Ses amis l’ont trouvée bouleversée pour une raison inconnue alors que la femme les avait quittés en laissant toutes ses affaires derrière elle.

En attente des tests toxicologiques

Son ex-petit ami a signalé sa disparition environ trois heures après sa disparition. Les enquêteurs ont déclaré que l’ex-petit ami «a indiqué qu’elle souffrait de détresse mentale». «El est beaucoup de choses… une musicienne talentueuse, une pâtissière incroyable, une amie hilarante et loyale, une donneuse de cadeaux étrangement intuitive, et probablement la sœur la plus cool qu’on puisse espérer. Mais c’est là qu’El brille vraiment: en tant que tante», déclaraient des membres de sa famille dans un message posté sur les réseaux sociaux le mois dernier.