RESTAURATION ET MODERNISATION: – Les restomods: vieux en surface mais neufs en profondeur

Fusion des mots «restauration» et «modification», le restomod consiste à remettre au goût du jour une oldtimer pour lui faire bénéficier des technologies modernes, afin qu’elle reste visuellement plus ou moins fidèle à l’original tout en étant aussi sûre et facile à conduire qu’un véhicule neuf. Selon les goûts et la philosophie, cela va du simple peaufinage à une conversion à l’électromobilité.

La Volvo P1800 de Cyan Racing

Cyan Racing

Avec la P1800 Cyan, la forge suédoise de voitures de course, Cyan Racing, a mis sur roues une version moderne de la classique Volvo des années 1960. Pour conserver les sensations de conduite de l’époque, Cyan a construit la P1800 sans aucune aide à la conduite, telle que le contrôle de stabilité, l’ABS ou le servofrein. Sous le capot, en revanche, se cache un moteur de course provenant de la championne du monde, la Volvo S60 TCI, qui a fait ses débuts en 2016: il s’agit d’un moteur turbo quatre cylindres 2,0 litres d’une puissance de 420 ch et d’un couple de 455 Nm. Ceux qui la convoitent n’ont qu’à bien se tenir, car la P1800 Cyan est actuellement produite en petite série et coûte l’équivalent de plus de 500’000 francs.

La Renault R5 Turbo de Legende Automobiles

Legende Automobiles

C’est d’un monstre du Groupe B des années 1980 que s’inspire la start-up française Legende Automobiles pour lancer un restomod de la légende de rallye qu’est la Renault R5 Turbo. La petite nouvelle est encore plus musclée que l’originale. Un châssis en fibre de carbone réduit son poids, l’habitacle est superfuturiste avec de l’alcantara, un grand écran et même une climatisation à deux zones. Legende Automobiles ne livre pas encore de détails précis, mais selon différentes sources, la puissance, transmise aux roues arrière via une boîte séquentielle, atteindrait 400 ch. On ne dispose pas non plus d’informations précises sur son prix, qui devrait fort probablement être à six chiffres.

L’Opel Manta GSE Elektromod

Opel

Dans les années 1970, l’Opel Manta était une légende de la marque à l’éclair, immortalisée dans de nombreux films et d’innombrables blagues sur les Manta. Aujourd’hui, elle fait son grand retour, en version électrique et en tant que restomod. C’est pour cette raison qu’elle a troqué son râle et son vrombissement pour un silence fantomatique au démarrage. Un moteur électrique ronronne tranquillement, développant néanmoins, avec 148 ch et 255 Nm, plus de puissance que les Manta d’origine. Combiné au poids à vide d’1,2 tonne, ce qui extrêmement bas pour une voiture électrique moderne, on peut s’attendre à des performances sportives de sa part. Car le constructeur de Rüsselheim compte bel et bien produire la Manta moderne en série d’ici le milieu de la décennie. Opel se garde toutefois de communiquer sur son prix.

La Kimera Automobili Evo 37

Kimera Automobili

Avec l’Evo 37, l’entreprise italienne Kimera Automobili propose une réincarnation de la légende de rallye, la Lancia 037. L’Evo 37 développe actuellement 505 ch. Pour ce faire, les Italiens misent sur un moteur quatre cylindres 2,2 litres qui, selon la pression de charge, est censé transmettre entre 420 ch et 700 ch sur les roues arrière. Les valeurs de test finales ne sont pas encore connues, mais Kimera vise un sprint de 0 à 100 km/h en trois secondes et une vitesse de pointe de 300 km/h. Au total, 37 voitures sont prévues, dont une grande partie était déjà vendue fin 2021. Ceux qui ont mis au minimum 480’000 euros de côté, doivent donc se dépêcher pour en avoir une.

L’Erbacher Carrera RSR

Erbacher Porsche

Les Suisses aussi jouent sur le marché en plein essor des restomods. Depuis quelques années, l'ancien pilote de dragster, Urs Erbacher, se spécialise dans la rénovation de Porsche classiques et suit ainsi avec succès les traces de la légendaire marque américaine Singer, qui fait depuis longtemps le bonheur des fans du monde entier. Erbacher, petit atelier de mécanique automobile, construit à Dornach de nouvelles voitures uniques portant sa propre marque, notamment l’Erbacher Carrera RSR. De l'extérieur, il s'agit d'une Porsche 911 classique, mais à y regarder de plus près, il s’agit d’une pièce unique avec son moteur sportif modifié, ses nouveaux sièges de course et sa boîte de vitesses spéciale à rapports courts.

L’Ares Design Panther Progettuno

Ares Design

Fondé par le Suisse Dany Bahar, Ares Design de Modène se définit comme un carrossier qui répond aux souhait des clients et réalise les rêves automobiles. Avec l'Ares Design Panther Progettuno, le spécialiste de la personnalisation automobile fait revivre la légendaire De Tomaso Pantera sous un design moderne et surtout, dotée d’une technologie dernier cri. Elle hérite ainsi du V10 5,2 litres de la Lamborghini Huracán. Avec sa puissance de 650 ch, la Progettuno dépasse de loin la Pantera classique. De quoi atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h et effectuer un sprint de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Le prix est tout aussi impressionnant que ses performances. Il faudra débourser environ 620’000 euros pour se payer une De Tomaso des temps modernes, ce qui n’a pas empêché plus de 30 clients de le faire.

La E-Legend EL1

E-Legend

La EL1 est une réminiscence de la légende de rallye, la Audi Sport Quattro de l’ère du Groupe B des années 1980. Sous sa carrosserie revisitée se trouvent une monocoque en fibre de carbone, quatre roues motrices, une batterie de 90 kWh et trois moteurs électriques. Le résultat: 816 ch pour un poids de 1680 kilos. De quoi propulser le coupé à 100 km/h en 2,8 secondes et franchir la barre des 200 km/h en 8,5 secondes, la vitesse de pointe étant atteinte à environ 300 km/h. Avec une batterie chargée à bloc, il est possible de faire au minimum deux tours sur la boucle nord du Nürburgring avec l’ambition de battre des records. Il est prévu de produire une petite série de 30 exemplaires, fabriqués à la main. Le prix d’un exemplaire s’élève à 890’000 euros auquel viennent s’ajouter les taxes des pays respectifs.

La GTO Engineering 250 SWB Revival

Il y a une soixantaine d’années, Ferrari sortait la 250 GT Berlinetta SWB, une voiture de sport qui se négocie aujourd’hui à des dizaines de millions. Ceux qui n’ont pas autant d’argent et qui tiennent absolument à avoir un modèle fidèle à l’original devraient considérer de plus près les restomods de GTO Engineering. Avec la 250 SWB Revival, les Britanniques ne font pas que construire leur propre interprétation du modèle classique, mais l’améliorent de surcroît en l’équipant notamment d’un châssis renforcé, en proposant le coloris de son choix, des sièges munis de harnais, la climatisation et même un point de charge USB pour les systèmes de navigation GPS modernes. Niveau moteur, le client a le choix entre différents V12 de diverses cylindrées. Disponible à partir de 900’000 francs, le prix reste exorbitant, même s’il ne représente «qu’»un dixième de celui du modèle d’origine.

L’Alfa Romeo Giulia GT Electric de Totem Automobili

Totem Automobili

De 1970 à 1975, l’Alfa GT Junior 1300/1600 a fait sensation. Vingt d’entre elles ont été raflées par le spécialiste italien du restomod, Totem Automobili, qui les désosse jusqu’au châssis pour en créer une toute nouvelle voiture: la Giulia GT Electric, un bolide de seulement 1270 kg équipé d’un moteur électrique. La nouvelle édition de 4,08 de long développe 525 ch et un couple encore plus impressionnant de 980 Nm. L’autonomie est de 360 kilomètres, du moins tant qu’on ne fait pas trop souvent appel à sa puissance. Même s’il est tentant de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d’accélérer jusqu’à atteindre 245 km/h – uniquement là où c’est autorisé, bien sûr. Quoi qu’il en soit, ce plaisir est réservé à seulement 20 fans en échange d’un virement d’au moins 430’000 euros à Totem Automobili pour ce restomod.

La Lamborghini Countach LPI 800-4

Lamborghini