Fribourg: ils veulent la peau du poulet brésilien au resto

Moins chère, la volaille brésilienne n’est pas sans effet sur l’environnement. timolina/Freepik

Origine des viandes: bœuf, Suisse; porc, Suisse; poulet: Brésil. Sur les menus des restaurants, on constate encore souvent que les restaurateurs renoncent à la production locale quand il s’agit de volaille. «Chaque année, environ 35’000 tonnes de poulet brésilien sont importées en Suisse», relève Terroir Fribourg, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation auprès des restaurateurs du canton.

Mais pourquoi s’en prendre spécifiquement à la volaille importée du Brésil? Parce que ces tonnes de viande «ont un effet en termes de CO 2 qui correspond aux émissions annuelles de 39’000 voitures», note l’organisation. Et c’est compter sans les conséquences sur la déforestation. «Il n’y a pas qu’un enjeu de prix, mais aussi de santé et d’impact sur l’environnement», juge aussi Philippe Roschy, président de GastroFribourg, qui s’associe à la campagne.

Les clients sont prêts

À l’inverse, proposer du poulet suisse n’a que des avantages, selon eux. Ce faisant, «le restaurateur fait vivre l’agriculture et l’économie locale et soutient le bien-être animal, puisque les normes de détention suisses sont parmi les plus strictes du monde», écrit Terroir Fribourg.

Son directeur, Pierre-Alain Bapst, est confiant sur le fait que les clients sauront accepter une possible augmentation des prix à la carte car, évidemment, le poulet brésilien est bien meilleur marché. Pour lui, cette démarche «donnera de la valeur» au produit. Des études montrent que la clientèle est de plus en plus sensible à l’origine des viandes, qu’elle préfère locale. D’ailleurs, dans le commerce de détail, les Suisses achètent principalement du poulet suisse. «Il reste une marge de progression dans la gastronomie», admet Terroir Fribourg.

La consommation en chiffres La consommation de viande en Suisse est repartie à la hausse en 2021 (51,8 kilos par année en moyenne par habitant, contre 50,9 kilos en 2020). C’est le porc qui trône au sommet, avec 21,2 kilos par personne, suivi par la volaille avec 14,8 kilos. La consommation de ces deux viandes est en hausse. Pierre-Alain Bapst note que la part de porc et de bœuf consommés en Suisse qui est de production suisse est d’environ 80%, tandis que celle de la volaille est de 66%. Mais dans ce domaine le poulet suisse a fait un sacré bond. Il y a dix ans, ce taux n’était que de 40%.