Covid en Corée du Nord : Les restrictions auront de «graves conséquences humaines»

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme s’est dit «profondément inquiet» de l’effet de l’épidémie de Covid-19, qui semble balayer actuellement la Corée du Nord, sur la situation des droits humains.

Respecter les droits de l’homme

Le Haut-Commissariat a encouragé les autorités nord-coréennes à s’assurer «que les mesures prises pour lutter contre la pandémie soient indispensables, proportionnées, non discriminatoires, limitées dans le temps et respectent la législation internationale sur les droits de l’homme», a souligné Mme Throssel.Elle a également réitéré l’appel de la Haute-Commissaire Michelle Bachelet à la communauté internationale à alléger les sanctions contre Pyongyang «pour faciliter l’aide humanitaire d’urgence et l’assistance liée au Covid».

«Nous encourageons les autorités de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) à prendre langue d’urgence avec l’ONU pour ouvrir des canaux humanitaires» et «faciliter le retour du staff international de l’ONU et d’autres organisations en Corée du Nord, pour pouvoir aider à faire parvenir l’aide aux plus vulnérables ainsi que ceux vivant dans les zones rurales et frontalières», a ajouté Mme Throssel.