Circulation

Les restrictions restent de mise à Genève

Malgré la «décrue» des nouvelles contaminations, les autorités genevoises rappellent que certains parkings seront toujours fermés au public.

«La situation s'améliore, mais le virus est toujours présent et actif», rappelle vendredi la police cantonale genevoise dans un communiqué. Les restrictions de circulation et les interdictions de stationnement, notamment en campagne, sont maintenues pendant le week-end.

Les centres sportifs des Evaux, de Vessy et du Bout-du-Monde, le Signal de Bernex, le Mandement et l'Allondon, les plages du Vengeron et du Reposoir, Port Choiseul, le sentier du Promeneur solitaire et celui des Falaises, le Moulin-des-Frères, les bords de l'Arve et du Rhône ainsi que le Bois-de-la-Bâtie sont concernés.