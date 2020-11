Coronavirus : Les restrictions des messes en Valais seront assouplies

Le Grand Conseil valaisan a accepté ce vendredi d’assouplir l’interdiction de célébrer les messes à plus de dix personnes «au plus tôt dès le 1er décembre 2020». Le vote des députés a été très serré.

Le conseiller d’État valaisan Frédéric Favre a eu beau répéter que la situation serait réévaluée dès le 1er décembre et demander patience et confiance jusqu’à cette date, cela n’aura pas suffi. Le Grand Conseil a accepté, lors d’un vote très serré, deux postulats urgents demandant des assouplissements rapides.

Les auteurs des textes, issus des rangs PDC et UDC, demandent au Conseil d’État de déroger à la limitation de dix personnes selon les lieux de cultes. «Nous voulons revenir à un principe de proportionnalité le plus vite possible», a plaidé le député Benoît Bender (PDC), soulignant que traiter de la même manière une chapelle ou une église pouvant contenir 400 personnes n’a pas de sens.

«Le Conseil d’État a conscience des difficultés et s’engage à lever progressivement certaines mesures dès que la situation le permettra, mais au plus tôt dès le 1er décembre 2020», a répondu Frédéric Favre.

Partie de ping-pong

Pour le chef du département de la sécurité, des institutions et du sport la comparaison que font les partisans d’un assouplissement entre services religieux et grandes surfaces ne tient pas: dans les premières, «les gens sont en mouvement et ne restent pas ensemble de longues minutes».

«Les personnes les plus touchées par le Covid-19 ont entre 65 et 85 ans et c’est précisément la tranche d’âge qui se rend le plus à la messe. Le Conseil d’État a pris des mesures courageuses mais surtout responsables», a estimé le député Tarcis Ançay (AdG). Quant aux Verts, ils refusent que chacun bénéficie d’exception et soulignent que la priorité aujourd’hui est de réduire la propagation de la maladie.