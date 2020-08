Coronavirus Les restrictions se multiplient pour éviter une deuxième vague

De nombreux pays ont durci leurs mesures de sécurité sanitaire face au risque d’une deuxième vague de contaminations au Covid-19 qui pourrait être provoquée par le retour des vacanciers.

La Corée du Sud a fait état dimanche de 397 nouveaux cas de coronavirus, la plus forte hausse quotidienne depuis début mars.

De nombreux pays, à l’image de la Corée du Sud, durcissent les restrictions et les contrôles aux frontières par crainte d’une nouvelle vague de Covid-19, que pourrait notamment favoriser le retour des vacanciers, comme en Italie et en Autriche. La pandémie a dépassé le cap des 800’000 morts samedi.

Séoul a étendu dimanche à l’ensemble du territoire sud-coréen les mesures déjà en vigueur dans la région de la capitale, fermant plages, restaurants, bars karaoké et musées et suspendant les rencontres sportives à huis clos. La Corée du Sud, un des premiers pays touchés au printemps après la Chine, a fait état dimanche de 397 nouveaux cas de coronavirus, la plus forte hausse quotidienne depuis début mars.