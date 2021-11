Aviation  – Les résultats d'EasyJet encore plombés par le Covid

L’action de la compagnie LATAM en chute libre

Si le secteur aérien est en pleine convalescence après le choc de la pandémie, certaines compagnies sont bien plus mal que d'autres. Le titre de la compagnie aérienne LATAM a ainsi plongé de 45,4% lundi à la clôture de la Bourse de Santiago, deux jours après que la plus importante compagnie d’Amérique latine a annoncé un plan de réorganisation. Elle avait même plongé de 83,9% avant de «limiter sa perte» à 45,4%, soit un prix de 512 pesos par titre (0,6 dollar), un plus bas depuis avril 1999.