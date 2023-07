Wimbledon 2023: Les résultats de dimanche

Chez les dames, la journée de dimanche a été marquée par le duel entre Belinda Becic et Iga Swiatek. La N.1 mondiale a sauvé deux balles de match avant de finalement battre la Suissesse 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-3 et de se qualifier ainsi pour son premier quart de finale à Wimbledon. Titrée à Roland-Garros en 2020, 2022 et 2023 ainsi qu’à l’US Open 2022, la Polonaise de 22 ans n’avait encore jamais passé les 1/8 de finale sur le gazon londonien.