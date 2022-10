Meurtre de Justine V. : Les résultats de l’autopsie contredisent la version du suspect

Un agriculteur de 21 ans, incarcéré et poursuivi pour viol, séquestration et meurtre, avait avoué jeudi à la fin de sa garde à vue «avoir tué la victime alors qu’ils étaient tous deux à son domicile et qu’ils venaient d’avoir un rapport sexuel consenti», selon le parquet. Le suspect a également déclaré aux enquêteurs avoir «donné un coup de poing, ce qui aurait occasionné le décès» de la jeune femme et s’être servi d’un «engin agricole» pour «enfouir le corps» en forêt.