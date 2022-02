Votations du 13 février – Les résultats en un clin d’oeil

Votations du 13 février : Les résultats en un clin d’œil

Les Suisses ont glissé trois «non» et un «oui» dans les urnes ce dimanche. Seule l’interdiction de la publicité pour le tabac a obtenu la faveur des votants. Le Conseil fédéral a été désavoué trois fois.

Quatre objets étaient soumis à votation au niveau fédéral ce dimanche. Seule l’initiative visant à limiter fortement la publicité pour le tabac afin de protéger les jeunes, a été acceptée par 56,6% des voix et à la majorité des cantons (15 pour et 23 contre).

L’abolition partielle du droit de timbre (non à 62,7%), l’aide aux médias (non à 54,6%) et l’initiative contre l’expérimentation animale (non à 79,1%) se sont heurtés à un refus. Seul le dernier texte a vu la recommandation du Conseil fédéral se concrétiser dans les urnes. La participation s’est élevée à près de 44%.

Double oui à Genève

A Genève, les citoyens ont accepté de justesse, par 50,7%, une loi qui rendra plus difficile l’obtention d’un logement social. Le délai de résidence préalable obligatoire dans le canton pour obtenir un logement subventionné doublera et passera de 2 à quatre ans.

Les Genevois ont aussi largement soutenu le monopole cantonal sur les réseaux thermiques structurants. Avec 79,2% de «oui», ils ont accepté d’inscrire ce principe dans leur Constitution.

Ailleurs en Suisse romande

Les citoyens de Port-Valais ont dit non à 56%, à une modification de leur plan de zones communal. La surface de la décharge située entre Les Evouettes et le Bouveret ne pourra donc pas être agrandie.

Plus de 8 votants sur 10 (82%) des 27 communes formant l’Association du cycle d’orientation de Marly (FR) ont validé un crédit d’investissement pour la rénovation de l’école. Les travaux sont estimés à 19,5 millions de francs. Et les citoyens d’Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue (FR) se sont prononcés en faveur d’une étude d’une fusion intitulée «Glâne-Sud». La proportion de oui a oscillé entre 70,6% à Chapelle et 80,7% à Auboranges.

Dans le canton du Jura, les citoyens ont soutenu une initiative socialiste visant à instaurer davantage de transparence dans le financement des partis politiques. Le texte a reçu le soutien de près de 60% des votants. Damphreux et Lugnez dans le Jura ont par ailleurs accepté de fusionner. Les citoyens des deux communes ajoulotes ont dit oui à un avenir commun à 77,1% à Lugnez et à 75% du côté de Damphreux.

A 77,4%, les citoyens de Bienne ont dit oui à l’achat d’une parcelle dans le quartier des Champs-de-Boujean. D’un montant de 12,09 millions de francs, ce crédit permettra d’acheter une surface d’environ 12’000 m².

Bonne nouvelle pour les habitués de la piscine extérieure de Saint-Imier (BE). Les citoyens imériens ont validé à 85% un crédit de rénovation et d’amélioration de l’enceinte pour près de 4 millions de francs. Finalement, les citoyens de Corgémont (BE) ont plébiscité un crédit d’engagement de 1,13 million de francs pour réaliser une liaison du réseau d’eau avec le village voisin de Cortébert.

Et en Suisse alémanique

Les singes ne deviendront pas les égaux des Bâlois. Les citoyens de Bâle-Ville ont refusé à 74,7% l’inscription des droits fondamentaux des singes dans la Constitution cantonale.

Du côté du canton de Berne, on votait sur une réforme de l’imposition des véhicules. Le but était de taxer les véhicules non seulement en fonction de leur poids mais aussi en fonction de leurs émissions de CO₂. Le vote a été serré, mais le projet a été refusé à 53%, avec de grandes disparités entre les régions.