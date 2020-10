Guinée : Les résultats partiels entraînent des violences

Une dizaine de personnes ont été tuées en Guinée alors que les résultats de la présidentielle penchent en faveur du président sortant.

Heurts entre police et manifestants à Conakry le 20 octobre 2020.

«Le combat est héroïque et il sera inévitablement victorieux», a-t-il lancé à ses partisans, qui ont occupé la rue pendant la journée. Il a dit avoir enregistré cette vidéo depuis son domicile de Conakry, où il est maintenu «prisonnier» depuis la veille par un fort déploiement policier.

Perquisition

Après avoir annoncé mardi soir une large victoire d’Alpha Condé dans quatre des 38 circonscriptions du pays, dont trois à Conakry et sa périphérie, la commission électorale (Céni) a annoncé les résultats de 16 nouvelles circonscriptions, sans toutefois désigner de vainqueur de l’élection.

Alpha Condé remporte la majorité absolue dans les deux-tiers d’entre elles, selon les résultats lus pendant près d’une heure par le président de la Céni, Kabinet Cissé. Apha Condé, élu en 2010 et 2015, réalise ses scores les plus élevés en Guinée Forestière (sud-est).

Flambée de violences

Dans l’attente de l’issue de ce scrutin, le pays ouest-africain a vécu mercredi une escalade des violences, qui ont fait neuf morts depuis le début de la semaine, selon un communiqué du ministère de la Sécurité civile. Des journalistes de l’AFP ont été témoins de barricades enflammées sur la chaussée, de jets de pierres de jeunes partisans de l’opposition et de la riposte des forces de l’ordre à coups de frondes et de gaz lacrymogène, dans les quartiers populaires de la capitale.

Les autorités ont dressé un bilan sombre mais auquel l’on pouvait s’attendre après la joute électorale entre Alpha Condé, son vieil adversaire Cellou Dalein Diallo et dix autres candidats.

Côté civils, le ministère de la Sécurité a dénombré depuis lundi «quatre corps de victimes d’armes à feu, déposés dans les morgues de l’Hôpital Donka et d’Ignace Deen» à Conakry, «un mort par arme blanche et deux autres par arme à feu calibre 12» (un calibre de chasse, ndlr) à Kissidougou (à l’est de Conakry) et un citoyen abattu à Coyah, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.